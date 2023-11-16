Microsoft выпустила приложение для доступа к компьютеру с любого другого устройства

Компания Microsoft выпустила приложение Windows App. Оно предоставляет удалённый доступ к компьютеру на базе Windows с устройств, работающих на Windows, macOS, iOS, iPadOS и Android, а также через браузер.
В настоящее время приложение Windows App доступно только корпоративным пользователям, внедрившим на своём предприятии решение Windows 365, но в дальнейшем Microsoft планирует выпустить его версию для частных пользователей.
Windows App — более удобная и продвинутая версия утилиты Remote Desktop Connection, использующая облачное хранение данных, стриминг изображения и другие технологии. С помощью Windows App пользователь может удалённо подключиться к своему компьютеру и использовать все его возможности, включая доступ к локальной сети и подключенным к ней устройствам, принтерам, веб-камере и прочей периферии. При желании можно не устанавливать это приложение на устройство, а пользоваться веб-версией Windows App в браузере, достаточно лишь залогиниться в аккаунт Microsoft. Само собой, компьютер, к которому предоставляется доступ, должен быть включен.
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