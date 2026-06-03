Microsoft выпустила собственную версию Android — никаких приложений, только ИИ
Компания Microsoft анонсировала программную платформу Project Solara, которая базируется на открытой операционной системе Android (AOSP) и кардинально переосмысляет взаимодействие пользователя с устройством. Вместо традиционных приложений платформа ориентирована на ИИ-агентов, которые выполняют задачи через голосовые команды и естественный язык.
Операционная система получила название MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform). Она предназначена в первую очередь для корпоративных пользователей, обеспечивая им высокий уровень безопасности, управляемости через Microsoft Intune и аутентификацию через Entra ID и Hello for Business. По словам корпоративного вице-президента Microsoft Стивена Батиша, Project Solara — это «chip-to-cloud»-платформа, где операционная система существует одновременно на устройстве и в облаке, а интерфейс подстраивается под контекст через технологию just-in-time UI. В основе лежит идея, что будущее вычислений — за специализированными устройствами, каждое из которых оптимизировано под конкретную задачу и управляется ИИ-агентами.
Инженеры Microsoft уже разработали два концептуальных устройства: портативный бейдж на чипе Qualcomm и настольную станцию на чипе MediaTek. Бейдж оснащён сенсорным экраном, датчиком отпечатков пальцев, микрофонами, динамиком и поддерживает 5G, позволяя всегда иметь доступ к своим агентам (например, Priority Agent, который подсказывает, что требует внимания прямо сейчас). Настольное устройство, в свою очередь, может работать как самостоятельный помощник, компаньон для ПК или как клиент Windows 365 при подключении внешнего дисплея.
Платформа Project Solara не предназначена для запуска традиционных приложений — вся функциональность реализуется через агентов Microsoft 365 Copilot, а также сторонних агентов, созданных через Copilot Studio и Microsoft 365 Agents SDK. Первыми пилотными партнёрами стали AccuWeather, Best Buy, CVS Health, Levi’s и Target, а внутри Microsoft платформу тестируют сотни сотрудников. Платформа поддерживает работу множества агентов одновременно (агент-диспетчер и менеджер задач), а также обеспечивает конфиденциальность: устройства оснащены физическими кнопками отключения микрофона и индикаторами записи. Релиз коммерческих устройств на Project Solara ожидается в ближайшие годы, а пока компания приглашает разработчиков готовить своих агентов для новой экосистемы.
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