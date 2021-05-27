





Еще несколько недель назад Microsoft начала включать персонализированную ленту новостей в панели задач для пользователей Windows 10 2004, 20H2 и 21H1. И теперь компания посчитала, что новая функциональность работает достаточно стабильно, чтобы включить ее для всех пользователей вышеуказанных версий системы.Напомним, что лента новостей позволяет прямо из панели задач узнавать самую свежую информацию о погоде и событиях в мире, при этом можно настроить, какие новости вам интересны. Microsoft говорит о больше чем тысяче источников новостей, среди которых есть и русские. Ну и разумеется, если вам это не интересно — такую новостную ленту можно легко скрывать прямо с панели задач.Апдейт, активирующий такую ленту для всех, называется KB5003214 и уже доступен через Центр обновлений. Однако стоит отметить, что это превью-апдейт, поэтому автоматически он не установится, только в ручном режиме.Кроме активации новостной ленты для всех пользователей вышеуказанных версий Windows 10, в этом апдейте исправляются проблемы с падением качества звука, нестабильностью Bluetooth, воспроизведением HDR-видео, сенсорным вводом, а также ошибки в приложении «Ваш телефон». Кроме того, Microsoft обещает увеличение производительности.