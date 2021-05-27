Еще несколько недель назад Microsoft начала включать персонализированную ленту новостей в панели задач для пользователей Windows 10 2004, 20H2 и 21H1. И теперь компания посчитала, что новая функциональность работает достаточно стабильно, чтобы включить ее для всех пользователей вышеуказанных версий системы.
Напомним, что лента новостей позволяет прямо из панели задач узнавать самую свежую информацию о погоде и событиях в мире, при этом можно настроить, какие новости вам интересны. Microsoft говорит о больше чем тысяче источников новостей, среди которых есть и русские. Ну и разумеется, если вам это не интересно — такую новостную ленту можно легко скрывать прямо с панели задач.
Апдейт, активирующий такую ленту для всех, называется KB5003214 и уже доступен через Центр обновлений. Однако стоит отметить, что это превью-апдейт, поэтому автоматически он не установится, только в ручном режиме.
Кроме активации новостной ленты для всех пользователей вышеуказанных версий Windows 10, в этом апдейте исправляются проблемы с падением качества звука, нестабильностью Bluetooth, воспроизведением HDR-видео, сенсорным вводом, а также ошибки в приложении «Ваш телефон». Кроме того, Microsoft обещает увеличение производительности.
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И отключил 😂😂😂