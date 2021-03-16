





Компания Microsoft выпустила срочный апдейт Windows 10, который исправил серьезную ошибку в последнем «патче по вторникам» (Patch Tuesday). Напомним, что после того обновления многие владельцы принтеров Kyocera, Ricoh, Zebra и некоторых других стали жаловаться, что компьютер перезагружается с выводом синего экрана смерти (BSOD) при попытке распечатать документ.Microsoft быстро признала наличие этой проблемы и посоветовала удалить патч, который ее вызывает — он называется KB5000802. Его проблема была в том числе в том, что это был патч безопасности, который загружается и устанавливается без дополнительных разрешений, из-за чего жалобы на синие экраны смерти при печати были массовыми.Теперь же компания предлагает заплатку, которая называется KB5001567 и решает все проблемы с печатью (даже те немногочисленные жалобы на BSOD при попытке «печатать в PDF»). Доступен этот апдейт для Windows 10 версий 20H2 (октябрьское обновление 2020) и 2004 (майское обновление 2020), и настоятельно рекомендуем к установке тем, кто часто печатает документы.