Microsoft выпустила Windows для iPhone и iPad

Олег

Windows


Компания Microsoft представила новое приложение Windows почти для всех популярных мобильных платформ. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, совершенно новое приложение Windows по сути является инструментом потоковой передачи копии ОС Windows на мобильные устройства. Утилита тестировалась около года и включает настраиваемый рабочий стол, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, благодаря чему работает любая периферия.

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Релиз является очередным шагом Microsoft по полному переносу Windows в «облако»: вычислительные мощности и сама Windows будут размещены на серверах компании, а пользователи смогут пользоваться системой по подписке удаленно с любого устройства, имеющего дисплей.

Сейчас приложение поддерживает рабочие и школьные аккаунты и устанавливается на iOS, iPadOS, macOS, а версия для Android пока находится в публичном бета-тесте. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+11
alexgp tellurian
Сразу, не дожидаясь окончания трудовых будней.
Сегодня в 08:52
#
Anatoly076
+274
Anatoly076
Интересно, а будет когда-нибудь что все эти «хитрожопые подписные компании» будут на людей подписываться? Ну например, чтобы ее «Чудо продукты» продавались по подписке в России, пусть сначала подпишется за деньги на каждого гражданина, а там тот посмотрит, стоит ли подписываться на этот продукт!? 🤯🤯🤯

Куда катимся. Походу производителям ПК скоро наступит крышка, потому что при таком раскладе людям понадобится «терминальное устройство» с минимальным набором железяк! (Все будет крутить ЦОД)
Сегодня в 10:43
#
+43
Bykolev
Следующий шаг — iOS в облаке по подписке на любом устройстве?
Сегодня в 11:16
#
Anatoly076
+274
Anatoly076 Bykolev
И так уже пол жизни по подписке, от родового сертификата роженице (в род дом), до документов на погребение с сертификатом на купленное место. От еды, музыки, банков, фильмов, автомобилей, суррогатного деторождения (считай что по подписке (на 9 мес.) рожают).

Наверное пик будет, получение гражданства «по подписке» — кончилась подписка, все гони паспорт обратно и вали!
33 секунды назад
#

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