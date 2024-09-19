Microsoft выпустила Windows для iPhone и iPad



Компания Microsoft представила новое приложение Windows почти для всех популярных мобильных платформ. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, совершенно новое приложение Windows по сути является инструментом потоковой передачи копии ОС Windows на мобильные устройства. Утилита тестировалась около года и включает настраиваемый рабочий стол, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, благодаря чему работает любая периферия.









Релиз является очередным шагом Microsoft по полному переносу Windows в «облако»: вычислительные мощности и сама Windows будут размещены на серверах компании, а пользователи смогут пользоваться системой по подписке удаленно с любого устройства, имеющего дисплей.



Сейчас приложение поддерживает рабочие и школьные аккаунты и устанавливается на Релиз является очередным шагом Microsoft по полному переносу Windows в «облако»: вычислительные мощности и сама Windows будут размещены на серверах компании, а пользователи смогут пользоваться системой по подписке удаленно с любого устройства, имеющего дисплей.Сейчас приложение поддерживает рабочие и школьные аккаунты и устанавливается на iOS, iPadOS, macOS , а версия для Android пока находится в публичном бета-тесте.