Microsoft

Компания Microsoft выпустила в продажу новогодние свитеры, которые настолько нарочито страшные, что это даже прекрасно. Они оформлены с отсылкой к трём культовым продуктам — MS Paint, Windows 95 и Windows XP.

Обычно Microsoft выпускала подобные свитеры крайне ограниченным тиражом и дарила их своим сотрудникам, журналистами или случайным счастливчикам. В этом году сделано исключение — приобрести их может кто угодно.

Несмотря на относительно высокую цену (почти 70 долларов), почти все свитеры были раскуплены в первый же день. Впрочем, есть вероятность, что Microsoft закажет производство дополнительной партии мерча и возобновит продажи.

Microsoft

По словам Microsoft, часть выручки от продажи этих свитеров будет передана некоммерческой организации Girls Who Code, которая спонсирует обучение женщин профессии программиста. Кроме того, компания выпустила серию иллюстраций, сделанных в MS Paint, которые можно использовать в качестве фона в Skype, Teams и других приложениях с поддержкой видеозвонков.


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