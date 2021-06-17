



Вместе с полноценными редакциями Windows 11 (Home, Pro, Enterprise и пр.) компания Microsoft планирует выпустить ещё одну, с сильно урезанными возможностями. Она будет называть Windows 11 SE, а её ранняя тестовая сборка тоже утекла в сеть и была изучена энтузиастами.



Windows 11 SE предназначена для организаций, которые выдают своим сотрудникам ноутбуки в качестве рабочего инструмента. Эта ОС полагается по большей части на облачные сервисы, а её настройка (в частности, предоставление доступа к некоторым возможностям) осуществляется IT-администратором удалённо с помощью специальных утилит.







В Windows 11 SE по умолчанию заблокирован доступ к магазину приложений Microsoft, его запуск требует разрешения от IT-администратора организации, владеющей учётной записью, с которой выполнен вход в систему. Также может быть запрещена установка Win32-приложений. На компьютере с этой ОС может быть только одна учётная запись, но по согласованию с IT-администратором можно добавить другую.



В облачной версии Windows 10 S-Mode ограничений ещё больше: например, вообще невозможно поставить Win32-приложения, работать можно только со специализированным софтом, доступным в корпоративном сегменте магазина Microsoft.



Презентация Windows 11 состоится 24 июня. На этом же мероприятии, вероятно, будет рассказано о Windows 11 SE.







