Вместе с полноценными редакциями Windows 11 (Home, Pro, Enterprise и пр.) компания Microsoft планирует выпустить ещё одну, с сильно урезанными возможностями. Она будет называть Windows 11 SE, а её ранняя тестовая сборка тоже утекла в сеть и была изучена энтузиастами.
Windows 11 SE предназначена для организаций, которые выдают своим сотрудникам ноутбуки в качестве рабочего инструмента. Эта ОС полагается по большей части на облачные сервисы, а её настройка (в частности, предоставление доступа к некоторым возможностям) осуществляется IT-администратором удалённо с помощью специальных утилит.
В Windows 11 SE по умолчанию заблокирован доступ к магазину приложений Microsoft, его запуск требует разрешения от IT-администратора организации, владеющей учётной записью, с которой выполнен вход в систему. Также может быть запрещена установка Win32-приложений. На компьютере с этой ОС может быть только одна учётная запись, но по согласованию с IT-администратором можно добавить другую.
В облачной версии Windows 10 S-Mode ограничений ещё больше: например, вообще невозможно поставить Win32-приложения, работать можно только со специализированным софтом, доступным в корпоративном сегменте магазина Microsoft.
Презентация Windows 11 состоится 24 июня. На этом же мероприятии, вероятно, будет рассказано о Windows 11 SE.
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Что мы имеем. Ноут НР intel Celeron 1,6. 4 гига оперативки, hdd 120 гиг, встроенная графика intel.
2 дня — полет нормальный. Дрова при установке все подхватились.
Недостатки:
1. Интерфейс пока только на английском языке.
2. Установка только в чистую ( хотя есть пункт с сохранением пользовательских файлов НО НЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ).
3. При установке недоступен пункт «у меня нет интернета», поэтому приходится или создавать новую учётку или входить по своей ( если есть ).
4. Невозможно переносить панель задач — только снизу, но можно скрывать её.
Достоинства:
1. Визуально грузится так же как и 10, а может и по быстрее.
2. Наконец то улучшили меню пуск ( сначала открывается панель, на которую можно добавить свои приложения, наверху справа есть ползунок, через который можно перейти к пуску как в 10 )
3. По части установки и совместимости приложений все как в 10.
4. Так же как и в 10, спокойно выпиливаются такие ненужные вещи для меня, как one drive, все приложения виндовс, отключается uac, защитник, и прочая байда безопасности, выпиливается вся телеметрия и т. д. Все нужные мне приложения ( включая проф аудио и видео редакторы и плюшки к ним, офис и прочая байда ) спокойно устанавливается и проходит активацию :))
В общем будем ждать локализацию и основного выпуска 11.