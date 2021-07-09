Microsoft собирается предоставить пользователям семь разных сборок Windows 11. Об этом рассказал ресурс MSPowerUser со ссылкой на Bluetooth SIG.
Согласно источнику, Microsoft подала декларацию на регистрацию своих продуктов в организацию под названием Bluetooth SIG — она занимается заверением Bluetooth-стандартов для приожений, устройств и ОС. В списке, который размещен на её сайте, можно насчитать аж семь сборок Windows 11. Вот он:
- Windows 11 Home;
- Windows 11 Pro;
- Windows 11 Pro for Workstations;
- Windows 11 Education;
- Windows 11 Pro Education;
- Windows 11 Enterprise;
- Windows 11 Mixed Reality.
Однако среди семи сборок есть одна, которая выделяется из списка. Обратите внимание на Windows 11 Mixed Reality. Похоже, что для устройств дополненной и смешанной реальности — вроде Holo Lens — компания решила выпустить полноценную ОС, а не просто надстройку.
Ранее мы рассказали, что может помешать вашему ПК обновиться до Windows 11, и какое решение предлагает Microsoft. Кроме того, стало известно, что в течение ограниченного срока вы сможете откатиться с Windows 11 на свою старую ОС.
А еще посмотрите на «милашек»-курьеров от «Яндекса», которые серьезно поднялись по жизни.
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Да жаль, что цены выросли на видеокарты, в остальном дело каждого.
Надеюсь у Nvidia это получится сделать
Начали за здравие кончили за упокой 😂😂😂
Статья посвящена Майкрософт и новой версии ОС, а в конце взгляните на милашек от Яндекса 🤣🤣🤣
Что это ?! К чему?! Зачем?! Непонятно 😀😀😀
К любознательным людям
Для расширения кругозора
По теме — под статьей есть источник новости. И он, мягко говоря, отличается от Вашего предположения