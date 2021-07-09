Windows


Microsoft собирается предоставить пользователям семь разных сборок Windows 11. Об этом рассказал ресурс MSPowerUser со ссылкой на Bluetooth SIG.

Согласно источнику, Microsoft подала декларацию на регистрацию своих продуктов в организацию под названием Bluetooth SIG — она занимается заверением Bluetooth-стандартов для приожений, устройств и ОС. В списке, который размещен на её сайте, можно насчитать аж семь сборок Windows 11. Вот он:
  • Windows 11 Home;
  • Windows 11 Pro;
  • Windows 11 Pro for Workstations;
  • Windows 11 Education;
  • Windows 11 Pro Education;
  • Windows 11 Enterprise;
  • Windows 11 Mixed Reality.
Некоторые из версий «перекликаются» с таковыми в Windows 10 — например, Windows 11 Pro, Home, Enterprise. Возможно, разница межде Home и Pro будет в наличии шифрования BitLocker, как это было и в «десятке». Кстати, в этом списке нет версии Long-Term Servicing Channel, которая обычно получает патчи безопасности в течение 10 лет.

Однако среди семи сборок есть одна, которая выделяется из списка. Обратите внимание на Windows 11 Mixed Reality. Похоже, что для устройств дополненной и смешанной реальности — вроде Holo Lens — компания решила выпустить полноценную ОС, а не просто надстройку.

Ранее мы рассказали, что может помешать вашему ПК обновиться до Windows 11, и какое решение предлагает Microsoft. Кроме того, стало известно, что в течение ограниченного срока вы сможете откатиться с Windows 11 на свою старую ОС.

А еще посмотрите на «милашек»-курьеров от «Яндекса», которые серьезно поднялись по жизни. 



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Источник:

MSPowerUser MSPowerUser

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