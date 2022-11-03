Microsoft замучает пользователей Windows рекламой

По данным ZDNet, Microsoft планирует дополнительно монетизировать Windows с помощью рекламы. Рекламироваться будут как собственные продукты компании, так и продукция других организаций.
Пользователи Windows 11 уже сейчас видят рекламу (например, в поиске, Edge и других программах), но в будущем её станет гораздо больше. Не секрет, что продажи Windows снизились, и во многом это связано с тем, что Microsoft позволяет бесплатно обновляться до Windows 11 с предыдущих версий Windows (7, 8.1 и 10). Компания рассчитывает на то, что более широкое распространение Windows 11 будет способствовать увеличению числа платных подписок на её сервисы (в основном Office 365 и OneDrive).
Дополнительная реклама появится в облачной операционной системе Windows 365, а также на недорогих компьютерах и ноутбуках, выпущенных как для обычных пользователей, так и для корпоративного сегмента.
Облачная операционная система Windows 365 обходится корпоративным клиентам Microsoft в цену от 20 до 162 ежемесячно в зависимости от того, сколько памяти и вычислительных мощностей выделяется на пользователя. В настоящее время компания раздумывает над тем, чтобы предложить аналогичную подписку частным лицам. Для этого ей будет необходимо снизить расценки. Упущенную выгоду как раз можно будет компенсировать показом рекламы.
Десятку можно считать последней нормальной ОС
53 минуты назад
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