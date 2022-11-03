Windows 11

Microsoft замучает пользователей Windows рекламой

Александр



По данным ZDNet, Microsoft планирует дополнительно монетизировать Windows с помощью рекламы. Рекламироваться будут как собственные продукты компании, так и продукция других организаций.

Пользователи Windows 11 уже сейчас видят рекламу (например, в поиске, Edge и других программах), но в будущем её станет гораздо больше. Не секрет, что продажи Windows снизились, и во многом это связано с тем, что Microsoft позволяет бесплатно обновляться до Windows 11 с предыдущих версий Windows (7, 8.1 и 10). Компания рассчитывает на то, что более широкое распространение Windows 11 будет способствовать увеличению числа платных подписок на её сервисы (в основном Office 365 и OneDrive).

Дополнительная реклама появится в облачной операционной системе Windows 365, а также на недорогих компьютерах и ноутбуках, выпущенных как для обычных пользователей, так и для корпоративного сегмента.

Облачная операционная система Windows 365 обходится корпоративным клиентам Microsoft в цену от 20 до 162 ежемесячно в зависимости от того, сколько памяти и вычислительных мощностей выделяется на пользователя. В настоящее время компания раздумывает над тем, чтобы предложить аналогичную подписку частным лицам. Для этого ей будет необходимо снизить расценки. Упущенную выгоду как раз можно будет компенсировать показом рекламы.

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Комментарии

YABLOKOFON
+47
YABLOKOFON
Десятку можно считать последней нормальной ОС
53 минуты назад
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