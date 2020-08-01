





Компания Microsoft пересмотрела свою стратегию в отношении голосового ассистента Cortana. Он исчезнет из Google Play Маркета и Apple App Store и перестанет работать на Android и iOS, а также смарт-колонке Harman/Kardon Invoke и наушниках Surface первого поколения.Отказ от поддержки Cortana на сторонних для Microsoft платформах произойдёт не сразу, а лишь через несколько месяцев, в 2021 году. В то же время компания постарается ещё глубже интегрировать его в свои собственные продукты. Ассистент Cortana продолжит работать в Windows 10, а также будет встроен в пакет сервисов Microsoft 365, включая почтовый клиент Outlook и инструменты для корпоративной работы Teams. Кроме того, в сентябре Microsoft позволит сторонним разработчикам встраивать в этот ассистент дополнительные навыки, что должно значительно расширить его возможности.Microsoft собирается компенсировать обладателям устройств с поддержкой Cortana невозможность дальнейшей работы с ассистентом. Колонка Harman/Kardon Invoke из умной превратится в обычную беспроводную, а её владельцы получат 50-долларовый купон в качестве компенсации. Те, у кого есть наушники Surface, смогут получить от Microsoft подарочный купон на 25 долларов.