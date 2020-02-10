Windows 7

Компания Microsoft завершила официальную поддержку Windows 7 в середине января, однако продолжает выпускать для этой ОС патчи с обновлениями. По давней традиции они добавляют проблем, которые необходимо устранять новыми патчами.

Сначала в Windows 7 «сломались» обои — вместо любимой картинки пользователи наблюдали чёрный рабочий стол. А теперь возникла намного более серьёзная ошибка — Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютеры.

Ошибка

При попытке выключить ПК через кнопку «Пуск» появляется сообщение «У вас нет прав на выключение этого компьютера». IT-эксперты полагают, что проблема может быть вызвана сбоем групповых политик, системы контроля учётных записей пользователей или телеметрии.

Очевидно, что Microsoft придётся выпустить для Windows 7 как минимум ещё одно небольшое обновление (а после него, возможно, ещё одно — и так далее). В качестве конспирологической теории можно предложить версию, что появлением таких странных и неприятных проблем компания вынуждает пользователей Windows 7 переходить на Windows 10, тем более, что такой апгрейд для них по-прежнему бесплатен.


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Источник:

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