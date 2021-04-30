Microsoft заявила, что сборка Windows 10 под номером 19043.928 с высокой долей вероятности станет финальной и выйдет как релиз 21H1, или May 2021 Update. Она стала доступна 28 апреля для участников канала Release Preview, устанавливающих предварительные сборки системы.

Также ее уже можно скачать в виде ISO-файла, и скорее всего обновление для всех будет выпущено в ближайшие недели. Установится апдейт быстро, так как он, как и 20H2, будет распространяться в «сервисном» формате: все нововведения и исправления уже были добавлены в текущую версию Windows 10 с предыдущими функциональными обновлениями, и установщик майского апдейта просто их активирует.

Стоит отметить, что обновление 21H1 направлено в основном на исправление ошибок, новых функций в нем минимум. Среди них можно отметить поддержку нескольких камер для авторизации через Windows Hello, улучшения производительности Application Guard в Защитнике Windows и улучшение производительности служб групповой политики (GPSVC) для сценариев удаленной работы. Глобальные изменения ждут нас с осенним апдейтом — тогда Microsoft планирует серьезно обновить внешний вид Windows 10 в первый раз за 6 лет.


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Источник:

Microsoft finalizes Windows 10 21H1 with the 'May 2021 Update' Microsoft finalizes Windows 10 21H1 with the 'May 2021 Update'

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