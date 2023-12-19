Midea представила стиральную машину и пылесос в одном корпусе



Компания Midea анонсировала выход необычного девайса — стиральной машины, в которую встроен пылесос. Об этом пишет Gizmochina.



Устройство получило название Midea WASHBOT и будет запущено на краудфандинге Indiegogo. Оно предназначено для оптимизации пространства в небольшой квартире, совмещая в себе сразу несколько задач.





WASHBOT — это стиральная машина, которая умеет также сушить белье и не требует отдельной сушильной машины. Но самая необычная её часть — это робот-пылесос, который прячется внизу «стиралки». Док-станция бота встроена прямо в корпус, а сам пылесос выезжает из стиральной машины и после уборки прячется обратно.WASHBOT предлагает единую точку подключения к водопроводу, которая обеспечивает водой и стирку, и уборку. Сушилка умеет сушить белье при температуре до 42 градусов с использованием ИИ. Робот-пылесос может убрать до 200 кв.м. и оснащен функцией обнаружения препятствий; его док-станция умеет самоочищаться.Ценник WASHBOT пока неизвестен.