Midea представила стиральную машину и пылесос в одном корпусе

Олег

Midea


Компания Midea анонсировала выход необычного девайса — стиральной машины, в которую встроен пылесос. Об этом пишет Gizmochina.

Устройство получило название Midea WASHBOT и будет запущено на краудфандинге Indiegogo. Оно предназначено для оптимизации пространства в небольшой квартире, совмещая в себе сразу несколько задач.

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WASHBOT — это стиральная машина, которая умеет также сушить белье и не требует отдельной сушильной машины. Но самая необычная её часть — это робот-пылесос, который прячется внизу «стиралки». Док-станция бота встроена прямо в корпус, а сам пылесос выезжает из стиральной машины и после уборки прячется обратно.

Midea

WASHBOT предлагает единую точку подключения к водопроводу, которая обеспечивает водой и стирку, и уборку. Сушилка умеет сушить белье при температуре до 42 градусов с использованием ИИ. Робот-пылесос может убрать до 200 кв.м. и оснащен функцией обнаружения препятствий; его док-станция умеет самоочищаться.

Ценник WASHBOT пока неизвестен. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

kardigan
+3318
kardigan
Круто звучит, а двести метров за раз это конечно же очень неплохо. Но как всё на самом деле?
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