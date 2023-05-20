Энтузиасты запустили нейросеть Unstability, способную генерировать изображения голых женщин. Она работает в режиме открытого бета-теста.
Для использования Unstability достаточно залогиниться с аккаунтом Google или Discord, после чего можно приступать к созданию картинок. Как и в случае с Midjourney, для создания картинки нужно ввести текстовое описание того, что вы ожидаете увидеть. И точно так же результат будет непредсказуем. Если есть какие-то особенности, которые вы не желаете наблюдать, — их можно указать отдельно.
Unstability может генерировать за раз от одной до четырёх картинок. Бесплатно дают 100 кредитов, которых хватит на создание такого же количества изображений. Если нужно больше, придётся платить за подписку или залогиниваться с другим аккаунтом.
Midjourney по-взрослому: появилась нейросеть, создающая картинки без цензуры
Александр Кузнецов —
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