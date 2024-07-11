Миллионы Android-смартфонов становятся бесполезными с сегодняшнего дня

Олег

Фото: Unsplash


Компания Google сообщила о прекращении поддержки старых Android-смартфонов и планшетов. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет об Android 5.0 Lollipop. Эта версия ОС была выпущена в ноябре 2014 года, то есть почти 10 лет назад. В марте 2015 года вышла версия Android 5.1 с новым Material Design. С сегодняшнего дня устройства под управлением Android 5.0 больше не получат ни одного обновления Google-сервисов, включая новые версии магазина Play Store, платежные инструменты и так далее.

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Как известно, обновления Google Services остаются единственным способом хоть как-то поддерживать актуальность старых устройств. Смартфоны и планшеты с Android 5 не отключатся и продолжат работать, однако пользоваться ими будет небезопасно, а стабильность будет падать с каждым месяцем. Самым лучшим решением будет как можно скорее сменить устройство на более свежее; обновления Google Play продолжает получать Android 6.0 и выше. 

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Источник:
9to5Google
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