Миллионы Android-смартфонов становятся бесполезными с сегодняшнего дня



Компания Google сообщила о прекращении поддержки старых Android-смартфонов и планшетов. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет об Android 5.0 Lollipop. Эта версия ОС была выпущена в ноябре 2014 года, то есть почти 10 лет назад. В марте 2015 года вышла версия Android 5.1 с новым Material Design. С сегодняшнего дня устройства под управлением Android 5.0 больше не получат ни одного обновления Google-сервисов, включая новые версии магазина Play Store, платежные инструменты и так далее.







Как известно, обновления Google Services остаются единственным способом хоть как-то поддерживать актуальность старых устройств. Смартфоны и планшеты с Android 5 не отключатся и продолжат работать, однако пользоваться ими будет небезопасно, а стабильность будет падать с каждым месяцем. Самым лучшим решением будет как можно скорее сменить устройство на более свежее; обновления Google Play продолжает получать Android 6.0 и выше.