Миллионы смартфонов Samsung Galaxy не получат главное нововведение OneUI 2024 года

Фото: 9to5Google
Компания Samsung решила не распространять на большинство своих смартфонов функции Galaxy AI. Об этом пишет 9to5Google.
Ранее мы рассказывали о наборе функций Galaxy AI, который стал ключевым анонсом на прошедшем мероприятии Galaxy Unpacked. Компания добавит свои инновационные нейросетевые фичи в OneUI 6.1, а новые смартфоны линейки Galaxy S24 сразу начнут продаваться с данной прошивкой на борту. Позже стало известно, что Galaxy AI придет еще на несколько смартфонов бренда.
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Согласно источнику, Samsung не будет распространять пакет Galaxy AI на смартфоны, вышедшие до 2023 года. Даже флагманские смартфоны, которым едва исполнилось два года, не получат эти функции. Вот полный и исчерпывающий список старых моделей, совместимых с Galaxy AI:
- Galaxy S23 / S23+ / S23 FE / S23 Ultra
- Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5.
Позже в беседе с зарубежными СМИ Samsung подтвердила, что владельцам других моделей Galaxy не стоит ждать новых нейросетевых опций. «На данный момент мы ограничиваем Galaxy AI устройствами последнего поколения», — сказал представитель бренда.