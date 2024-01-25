Миллионы смартфонов Samsung Galaxy не получат главное нововведение OneUI 2024 года



Фото: 9to5Google





Компания Samsung решила не распространять на большинство своих смартфонов функции Galaxy AI. Об этом пишет 9to5Google.



Ранее мы рассказывали о наборе функций Galaxy AI, который стал ключевым анонсом на прошедшем мероприятии Galaxy Unpacked. Компания добавит свои инновационные нейросетевые фичи в OneUI 6.1, а новые смартфоны линейки Galaxy S24 сразу начнут продаваться с данной прошивкой на борту. Позже стало известно, что Galaxy AI придет еще на несколько смартфонов бренда.



