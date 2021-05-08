На днях появилась информация о том, что все модемы Qualcomm, выпущенные за последние 20 лет, подвержены уязвимости, которая позволяет читать SMS, просматривать историю звонков и даже прослушивать их. С учетом того, что на SoC Qualcomm работает более 1 миллиарда смартфонов, эта уязвимость стала одной из самых глобальных в истории мобильных гаджетов.
Однако компания Qualcomm заверила пользователей, что информацию об этом эксплойте специалисты Check Point ей передали еще в октябре, а в декабре уже было готово исправление. Более того, компания сообщила, что безопасность пользователей для нее превыше всего, и поблагодарила программистов Check Point за то, что те сначала сообщили информацию об уязвимости специалистам Qualcomm, и лишь спустя несколько месяцев после выхода исправления опубликовали об этом заметку.
Но все еще остается один важный нюанс: Quaclomm сообщает, что «внедрение таких исправлений требует времени, поэтому некоторые смартфоны все еще могут быть подвержены угрозе». А с учетом того, что эксплойт работает на ОС Android, нескольких месяцев после выхода исправления мало для того, чтобы оно успело распространиться даже среди еще поддерживаемых производителями устройств. А с учетом того, что длительная поддержка на Android — все же редкость, в мире останутся сотни миллионов смартфонов и планшетов с SoC Qualcomm, которые так и не получат заплатку для этой уязвимости.
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