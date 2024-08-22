Миллионы старых Samsung Galaxy получили новую крутую функцию. Apple могла бы взять пример

Фархад
A54

В начале 2024 года компания Samsung представила ряд нейросетевых функций Galaxy AI, которые некоторое время были эксклюзивно доступны только на смартфонах серии Galaxy S24.

Спустя пару месяцев эти фичи перебрались на предыдущие флагманы серий Galaxy S и Galaxy Z. Теперь, с патчем безопасности от августа 2024 года, Samsung начала развертывать функцию «Обвести и найти» (Circle to Search) на 25 млн устройств Galaxy по всему миру.

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Изначально некоторые девайсы получили некоторые функции Galaxy AI, но без основной фичи «Обвести и найти». С её помощью можно выделить любой фрагмент на экране, а система найдёт соответствующее изображение в сети. Например, можно узнать модель кроссовок по видео или фотке и многое другое.

С релизом патча безопасности от августа 2024 года функция «Обвести и найти» стала доступна на следующих девайсах:
  • Galaxy A34
  • Galaxy A54
  • Galaxy A35
  • Galaxy A55
  • Galaxy Quantum 4
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
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Источник:
SamMobile
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