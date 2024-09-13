Милонов унизил фанатов Гарри Поттера. Они хуже квадроберов

«Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, все еще живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть, о чем разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам», — заявил Милонов.

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По мнению депутата, заниматься подобными вещами во взрослом возрасте — не ОК.Какие увлечения допустимы, а какие нет, и для кого, выяснило агентство «Москва». Так заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считает, что перевоплощаться в зверюшек, бегать на четвереньках или размахивать волшебными палочками — нормально для детей. Если этим увлечены те, кому за 30, тут уже пора лечиться.Также политик полагает, что если игнорировать субкультуру, то интерес к ней со временем угаснет сам.