Macintosh Indiegogo GaN

Милота дня: GaN-зарядка в виде старого компьютера Macintosh улыбнется вам из розетки

Олег

На краудфандинговой площадке Indiegogo набирает обороты новый забавный проект для «олдфагов» — блок питания GaN в форме Macintosh. Об этом написали в Cult of Mac. 

mac

Согласно источнику, зарядное устройство под названием Retro будет выполнено с использованием нитрида галлия (GaN), а его мощность составит 35 Ватт. Его оснастят одним-единственным портом USB-С, который сейчас является самым универсальным вариантом — заряжать можно будет как мобильные устройства, так и небольшие ноутбуки.

Но самое интересное в этом устройстве — совсем не внутри, а снаружи. Зарядка будет выполнена в виде маленького «олдскульного» компьютера Macintosh. Он будет очень детализирован; кроме того, покупатель сможет получить набор знаковых наклеек на «дисплей» — фирменная «маковская» улыбка, фразу Think Different и несколько других вариантов оформления. 

mac

Проект Retro GaN уже собрал и превысил наобходимую сумму для запуска. В перспективе зарядное устройство будет стоит 49 долларов США, но те, кто поверил в него на текущем этапе и вложился на Indiegogo, смогут получить его за 25 долларов. 

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Источник:
Cult of Mac
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Комментарии

kardigan
+2518
kardigan
И на это ещё и деньги дают?!
Серьёзная разработка-блок мощьностью 30 ватт с наклейкой. Это просто плевок китайской индустрии.
27 минут назад
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