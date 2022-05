Милота дня: GaN-зарядка в виде старого компьютера Macintosh улыбнется вам из розетки

На краудфандинговой площадке Indiegogo набирает обороты новый забавный проект для «олдфагов» — блок питания GaN в форме Macintosh. Об этом написали в Cult of Mac.Согласно источнику, зарядное устройство под названием Retro будет выполнено с использованием нитрида галлия (GaN), а его мощность составит 35 Ватт. Его оснастят одним-единственным портом USB-С, который сейчас является самым универсальным вариантом — заряжать можно будет как мобильные устройства, так и небольшие ноутбуки.Но самое интересное в этом устройстве — совсем не внутри, а снаружи. Зарядка будет выполнена в виде маленького «олдскульного» компьютера Macintosh. Он будет очень детализирован; кроме того, покупатель сможет получить набор знаковых наклеек на «дисплей» — фирменная «маковская» улыбка, фразу Think Different и несколько других вариантов оформления.Проект Retro GaN уже собрал и превысил наобходимую сумму для запуска. В перспективе зарядное устройство будет стоит 49 долларов США, но те, кто поверил в него на текущем этапе и вложился на Indiegogo , смогут получить его за 25 долларов.