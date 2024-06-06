ПМЭФ 2024

Выпущен набор подушек для настоящих фанатов Mac. И не говорите, что не захотели их

Олег

Фото: MacRumors


Компания Throwboy представила коллекцию интерьерных подушек в стиле иконок Apple macOS. Об этом пишет MacRumors.

Ранее бренд уже прославился своими пледами и подушками в виде классических компьютеров Mac. Теперь же команда решила создать новый набор диванных аксессуаров The App Pillow Collection — на этот раз для их оформления были использованы изображения иконок приложений в macOS. В коллекцию попали Finder, «Музыка», «Сообщения», «Заметки» и «Почта».

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Фото: Throwboy
Фото: Throwboy

Throwboy заявляет, что подушки сделаны из мягкого плюшевого материала, а внутри их наполнили упругим полиэстером. Оформление не просто нарисовано или наклеено, а вышито нитками, поэтому подушки сохранят свой внешний вид надолго. Каждая имеет размер 33х33 см, а сзади предусмотрена тканевая этикетка, чтобы подвесить подушку в случае необходимости. За весь набор Throwboy просит $225, при этом можно купить их по отдельности по $47 за каждую. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1404
tellurian
Красивые, но как по мне дорого.
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