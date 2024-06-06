Выпущен набор подушек для настоящих фанатов Mac. И не говорите, что не захотели их

Throwboy заявляет, что подушки сделаны из мягкого плюшевого материала, а внутри их наполнили упругим полиэстером. Оформление не просто нарисовано или наклеено, а вышито нитками, поэтому подушки сохранят свой внешний вид надолго. Каждая имеет размер 33х33 см, а сзади предусмотрена тканевая этикетка, чтобы подвесить подушку в случае необходимости. За весь набор Throwboy просит $225, при этом можно купить их по отдельности по $47 за каждую.