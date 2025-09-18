Минфин РФ назвал «надежную и очень интересную» для страны валюту

Министр финансов ответил на вопросы телеканала «Первый» о цифровом рубле. Подробности нашли в «Коммерсанте».
«Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный».
Помимо этого, чиновник добавил, что отслеживаемость цифрового рубля и контроль за ним будут обеспечиваться на высоком уровне.
Напомним, что пилотный проект цифрового рубля был запущен ЦБ летом 2023 года, а массовое внедрение было запланировано на 2015-й. Однако позже сроки сдвинули на 2028-й, а ведомство сообщило, что «в обществе сохраняется недоверие и ходит много мифов о цифровом рубле».