Минфин РФ назвал «надежную и очень интересную» для страны валюту

Олег

Рубль


Министр финансов ответил на вопросы телеканала «Первый» о цифровом рубле. Подробности нашли в «Коммерсанте».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, Антон Силуанов дал понять точку зрения власти России на цифровой рубль:

«Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный». 

Помимо этого, чиновник добавил, что отслеживаемость цифрового рубля и контроль за ним будут обеспечиваться на высоком уровне.

Напомним, что пилотный проект цифрового рубля был запущен ЦБ летом 2023 года, а массовое внедрение было запланировано на 2015-й. Однако позже сроки сдвинули на 2028-й, а ведомство сообщило, что «в обществе сохраняется недоверие и ходит много мифов о цифровом рубле». 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Центробанк рассказал, кого и когда обяжут пользоваться цифровым рублём
Цифровой рубль получат десятки тысяч людей до конца года
Центробанк РФ огорчил всех, кто ждал цифровой рубль

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху
Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают
Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии