Apple выпустит обновленные AirPods Pro в следующем году и серьезно прокачает их возможности. Об этом сообщает авторитетный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо.
По словам источника, Apple собирается обновить Pro-версию своих наушников AirPods, адаптировав их для поклонников здорового образа жизни. Например, Куо ожидает увидеть в AirPods Pro 2 новые датчики движения — они смогут отслеживать активность пользователя во время тренировок и корректировать данные в приложении «Здоровье». Помимо этого, информация с датчиков поможет алгоритмам вычислять и контролировать физическую форму владельца наушников. Само собой, всё это будет работать исключительно внутри экосистемы Apple: с iPhone, Apple Watch и AirPods Pro 2.
Помимо внутренних перемен, наушники могут измениться и внешне. В частности, Минг-Чи Куо считает, что Apple рассматривают вариант дизайна наушника без «ножки» — примерно такого, как у недавно анонсированных Beats Studio Buds. Пока неизвестно, как компания решит вопрос с микрофонами, которым будет намного сложнее без «ножки» улавливать речь во время голосовых или видеовызовов.
Ранее стало известно, что Apple сэкономила на новых Beats Studio Buds и оснастила их более простым и дешевым чипом. Кроме того, согласно утечкам, в текущем году мы всё-таки увидим новые AirPods — это будет третье поколение базовой модели, которое получит обновленный дизайн.
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