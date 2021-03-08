Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности в середине 2022 года, а к 2030-м годам — контактные линзы дополненной реальности. Об этом рассказал авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.
Согласно его новому отчету, планы Apple по части MR/AR-технологий разделены на три этапа: выпустить шлем к 2022 году, очки к 2025 году и контактные линзы к 2030-2040 годам. Кроме того, он рассказал, что несколько прототипов шлема, созданных компанией, имеют вес около 200-300 грамм, однако конструкция будет облегчаться для достижения хотя бы 100-200 грамм. Любые устройства, существующие сегодня в AR-сегменте, весят намного больше. Предполагается, что гарнитуру оснастят дисплеями micro-LED производства Sony, а также несколькими камерами для реализации дополненной реальности. По словам Куо, Apple разрабатывает AR-шлем таким образом, чтобы вычислительные операции он мог производить самостоятельно, но при этом не был полностью автономным, подобно iPhone. Нечто подобное мы видим сегодня в Apple Watch — это зависимый от iPhone девайс с самостоятельной вычислительной мощностью. Что касается цены гарнитуры — аналитик считает, что её конструкция настолько сложна, что стоить финальный продукт будет не менее $1000, как «iPhone высокого класса».
Прототипов очков дополненной реальности пока не существует. Аналитик считает, что это устройство не стоит ждать раньше 2025 года. В отличие от гарнитуры, Apple Glasses станут по-настоящему удобным мобильным девайсом для бытовых задач, без возможности полного погружения. Очки от Apple могут быть тесно интегрированы с будущим автомобилем компании.
Что касается далеких перспектив — Минг-Чи Куо высказал предположение, что Apple разработает что-то вроде контактных линз с дополненной реальностью, благодаря чему электронные вычисления перейдут на новую ступень развития. Такие линзы могут использовать производительность и хранилище данных iPhone. Он упомянул, что это скорее предположение, чем реальный продукт, поэтому других подробностей у него нет.
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