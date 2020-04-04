Минкомсвязи обязало интернет-компании и провайдеров ограничить качество видеороликов и их показ. Из-за самоизоляции и перехода на удаленную работу и онлайн-обучение наблюдается резкий рост трафика. Меры по ограничению качества контента необходимы для того, чтобы не допустить снижение качества оказания услуг абонентам, пояснил представитель ведомства.



Приказ был направлен компаниям, которые занимаются распространением информации. Пока остается неизвестным, какие санкции будут применяться к нарушителям требования. Представить Минкомсвязи сообщил, что организаторы распространения информации должны к 15 апреля отчитаться о принятых мерах.



Из требований министерства следует, что компании обязаны отключить автоматическое воспроизведение видеороликов на своих сервисах, а также ограничить их максимальное качество до уровня 720p для смартфонов и 1080p для браузеров на ноутбуках и ПК.



Представители некоторых сервисов анонимно сообщили, что введенные ограничения практически не повлияют на их работу, поскольку 4K-контента не так много и он потребляется в минимальном количестве. Помимо этого, они рассказали, что были удивлены введением ограничения по разрешению, потому что это не единственных показатель, оказывающий влияние на трафик. По их словам, очень многое зависит от методов сжатия, поэтому требования Минкомсвязи фактически бесполезны.



Некоторые представители крупных видеосервисов рассказали, что из-за резкого роста трафика начали вводить ограничения самостоятельно. О снижении качества уже заявили онлайн-кинотеатр Premier и спортивный канал «Матч Premier». Их плееры по умолчанию будут транслировать изображение в формате HD.



Напомним, в Европе соцсети и потоковые сервисы, среди которых Netflix, Facebook и YouTube, начиная с конца марта снизили качество транслируемого видео для снижения нагрузки на сети. Это случалось после обращения в их сторону представителя Еврокомиссии.



Наиболее критично требование Минкосвязи отразится на социальных сетях, которые используют автоматическое воспроизведение. Видеосервисы и онлайн-кинотеатры эту функцию практически не используют. По умолчанию видеоролики проигрываются при просмотре ленты Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Однаклассников». Представители сервисов подчеркнули, что автовоспроизведение сильно влияет на время, которые пользователи проводят в соцсетях.





