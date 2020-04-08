Видео
Крупнейшим телеканалам, включая «Первый», ТНТ и НТВ, и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» придется за месяц разработать специальные версии сайтов без видео. Если они этого не сделают, то им придется покинуть перечень значимых ресурсов, доступ к которым обеспечивается даже при нулевом балансе. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

На такие версии сайтов будут попадать пользователи с нулевым балансом. Всего в перечень попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не будет тарифицироваться в сетях «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и «ЭР Телекома».

Топ-менеджер крупного телехолдинга раскритиковал это решение: «Как сайт канала может работать без видео, зачем? Это попытка превратить все в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат "Кроватка". Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно». 

Источник издания «Коммерсант» в крупном операторе поясняет, что часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Он также подчеркнул, что они попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии.


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Коммерсантъ Коммерсантъ

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