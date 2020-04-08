Крупнейшим телеканалам, включая «Первый», ТНТ и НТВ, и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» придется за месяц разработать специальные версии сайтов без видео. Если они этого не сделают, то им придется покинуть перечень значимых ресурсов, доступ к которым обеспечивается даже при нулевом балансе. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.
На такие версии сайтов будут попадать пользователи с нулевым балансом. Всего в перечень попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не будет тарифицироваться в сетях «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и «ЭР Телекома».
Топ-менеджер крупного телехолдинга раскритиковал это решение: «Как сайт канала может работать без видео, зачем? Это попытка превратить все в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат "Кроватка". Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно».
Источник издания «Коммерсант» в крупном операторе поясняет, что часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Он также подчеркнул, что они попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии.
На такие версии сайтов будут попадать пользователи с нулевым балансом. Всего в перечень попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не будет тарифицироваться в сетях «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и «ЭР Телекома».
Топ-менеджер крупного телехолдинга раскритиковал это решение: «Как сайт канала может работать без видео, зачем? Это попытка превратить все в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат "Кроватка". Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно».
Источник издания «Коммерсант» в крупном операторе поясняет, что часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Он также подчеркнул, что они попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Да и подавляющая аудитория ТНТ забыла, когда читала последний раз.
Нафига вобще это дармовая(типа) еренда в виде одноклассников и вк нужна?!