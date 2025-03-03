Минобороны рассказали о запуске «Союз-2.1б» с военным спутником

Артем
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Фото: Минобороны

Запуск прошел в штатном режиме.

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Сегодня в 01:22 по московскому времени с испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерсва обороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном. «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. 

«Союз-2.1б» успешно выведен на орбиту и управляется наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в полном объеме.
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Источник:
Роскосмос
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