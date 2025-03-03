Минобороны рассказали о запуске «Союз-2.1б» с военным спутником

Фото: Минобороны
Запуск прошел в штатном режиме.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном. «Союз-2.1б» был взят на сопровождение средствами наземного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.
«Союз-2.1б» успешно выведен на орбиту и управляется наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в полном объеме.