Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Минпромторг запретил параллельный импорт компьютеров и их запчастей в Россию

Олег

Фото: Unsplash 

Власти РФ откорректировали список товаров, разрешенных к параллельному импорту в нашу страну. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы правительства. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, Минпромторг РФ исключил из перечня компьютеры и комплектующие десятков зарубежных брендов, среди которых Acer, Apple, ADATA, Apacer, ASUS, Dell, Epson, Intel, Kingston, Nvidia, Samsung, Sandisk, Sony и так далее. Все эти устройства и компоненты с 27 мая не получится ввозить в РФ по механизму параллельного импорта. 

Напомним, что параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения производителя или правообладателя товарного знака. Он работает с 2022 года и помогает избежать дефицита зарубежных товаров в РФ, а также сильного их удорожания. 
-6
Источник:
РБК
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Война в Иране больно ударит по ценам на технику Apple и Samsung в России
В России легализовали продажу поддельных товаров Adidas, Nike и Gucci
В России усложнили ввоз товаров Apple, LG, Nike и других крупных брендов

Рекомендации

Рекомендации

Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!
Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (3)

Anatoly076
+386
Anatoly076
Уроды, штопанные! Добавить нечего
Вчера в 19:13
#
+23
Slepoy2.0
Только в нашей стране самые большие микросхемы!))))
Вчера в 21:18
#
+387
rolaks
Ну что, смеялись над «а-ля КНДР»? То ли еще будет!
час назад в 22:36
#

Читайте также