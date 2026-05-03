Минпромторг запретил параллельный импорт компьютеров и их запчастей в Россию

Власти РФ откорректировали список товаров, разрешенных к параллельному импорту в нашу страну. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы правительства.

Согласно источнику, Минпромторг РФ исключил из перечня компьютеры и комплектующие десятков зарубежных брендов, среди которых Acer, Apple, ADATA, Apacer, ASUS, Dell, Epson, Intel, Kingston, Nvidia, Samsung, Sandisk, Sony и так далее. Все эти устройства и компоненты с 27 мая не получится ввозить в РФ по механизму параллельного импорта.Напомним, что параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения производителя или правообладателя товарного знака. Он работает с 2022 года и помогает избежать дефицита зарубежных товаров в РФ, а также сильного их удорожания.