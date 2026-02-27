Минтранс расширил список автомобилей для такси: в перечне «китайцы» и новая «Волга»





Министерство транспорта РФ Министерство транспорта РФ направило в правительство обновлённый перечень автомобилей, которые будут разрешены для работы в такси с 1 марта 2026 года. Документ подготовлен для исполнение федерального закона № 580-ФЗ, устанавливающего требования к уровню локализации производства машин, используемых в пассажирских перевозках. После выхода соответствующего постановления правительства список будет опубликован официально .

В новый реестр включены кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от марки Tenet, а также пассажирские микроавтобусы Sollers SF1 и SP7. Главным дополнением стала возрождённая «Волга» (в неофициальных источниках упоминаемая как «Волжанка»), серийное производство которой начнётся в апреле 2026 года в Нижнем Новгороде.Решение о расширении перечня было принято после критики со стороны участников рынка, указывавших, что первый документ не учитывал уже выпускаемые в России автомобили с высокой степенью локализации. Ранее утверждённый список включал более двадцати моделей от шести производителей: Lada (Granta, Vesta, Aura, Largus, Niva), «Москвич» (3, 3е, 6, 8), Evolute и Voyah. Первоначальная версия содержала автомобили, плохо приспособленные для городских перевозок, такие как УАЗ «Хантер» и Niva Travel, а также не учитывала популярные у таксопарков модели китайской сборки.Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 года и распространяется на все регионы, за исключением Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, где предусмотрена отсрочка до 2028–2030 годов. Согласно новым нормам, производители должны либо заключить специальный инвестиционный контракт, либо набрать необходимое количество баллов по системе локализации, чтобы их модели могли использоваться в такси.Включение новых марок в перечень стало возможным после выполнения автопроизводителями условий по локализации. Haval, выпускающий кроссоверы на заводе в Тульской области, и Tenet, производящий седаны в Калуге, соответствуют требованиям Минпромторга. Модели Sollers, собираемые на калининградском «Автоторе», также прошли сертификацию и могут использоваться в качестве пассажирского транспорта. Под маркой Volga в Нижнем Новгороде будут собирать три модели Geely — кроссоверы Monjaro и Atlas, а также седан Preface. Мощность моторов составит около 200 лошадиных сил, все модели будут относиться к D-классу.Финальная версия перечня может вместить до 40 и более автомобилей для такси. Помимо уже утверждённых моделей, в перспективе в список могут войти Solaris (производство в Санкт-Петербурге), электромобили «Амберавто» из Калининграда и отечественный электрокар «Атом». Впрочем, опросы показывают, что две трети таксопарков не планируют обновлять свои автопарки в 2026 году, а почти треть компаний полностью игнорирует требования локализации.