Минцифры будет централизованно «копаться» в Telegram. Зачем?



Минцифры заказало доработку системы мониторинга сайтов и онлайн-сервисов с целью добавить туда несколько источников. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно полученной информации, НИИ «Интеграл», который подчиняется Минцифры РФ, разместил тендер на доработку системы мониторинга фишинговых сайтов и утечки персональных данных. Его стоимость составляет 170,6 млн рублей.



Цель доработок — добавить в систему мониторинга несколько дополнительных открытых источников, в которых она будет искать утечки персональных данных россиян. Среди прочих, обновленная система мониторинга будет «копаться» в Twitter-аккаунтах, репозиториях Github и в Telegram-каналах. Кроме того, будет добавлен компонент под названием «Инкубатор»: нейросети будут сравнивать скриншоты старой и новой версий подозрительного сайта или ресурса.



Всё это в теории должно помочь вовремя выявлять утечки данных и предоставлять подробности о них: когда, где и при каких обстоятельствах информация попала в открытый доступ.