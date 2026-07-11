Минцифры готовит новые правила для анонимного рунета

Регулятор обсуждает с хостинг-провайдерами введение обязательной идентификации клиентов через «Госуслуги», чтобы связать каждый выделенный IP-адрес с конкретным пользователем.Главная цель регулятора — сократить число анонимных пользователей рунета и сделать рынок хостинга максимально прозрачным. Так контролирующим органам станет проще устанавливать реальных владельцев сайтов и серверов, с которых координируется какая-либо деятельность.• Владельцев любых сайтов, размещенных на российских серверах;• Арендаторов виртуальных (VPS/VDS) и выделенных серверов;• Любых клиентов, которым провайдеры выделяют отдельный статический IP-адрес.На сегодняшний день у хостинг-провайдеров в России есть определенная свобода выбора при верификации пользователей. Согласно действующим нормам, подтвердить учетную запись при покупке услуг можно тремя путями: по электронной почте; помощью банковской карты и через «Госуслуги».Минцифры предлагает сделать оставить только последний пункт и сделать его обязательным.Похожая схема деанонимизации уже работает на смежном рынке. При регистрации сайтов в национальных доменных зонах (.ru, .рф и .su) администраторы обязаны предоставлять паспортные данные и подтверждать свою личность.Однако новая инициатива Минцифры для рынка хостинга предполагает еще более жесткую привязку: государственная учетная запись пользователя будет напрямую и неразрывно связана с конкретным сетевым IP.Пока что инициатива находится в стадии обсуждения с представителями ИТ-отрасли. Окончательные технические требования, точные сроки запуска проекта и финальный перечень услуг, подпадающих под ограничения, пока не утверждены.