Минцифры хочет узаконить «пиратство» приложений



Минцифры предложило разрешить использовать зарубежный софт с «определенными нарушениями». Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев предложил разрешить россиянам использовать иностранный софт даже в том случае, если производитель ушел из страны или не принимает платежи в рублях с российских платежных карт.





«Наша позиция — разрешить его [иностранный софт] использовать с определенными нарушениями (то есть отменить ответственность для пользователей, если иностранная компания отказалась продлевать лицензию). Может, платить на некий специальный счет и, когда вендоры вернутся на отечественный рынок, эти средства им перечислить. Важно, чтобы это было не бесконтрольно и не в ущерб отечественному программному обеспечению. Механику обсуждаем... Надо находить компромисс», — Максут Шадаев.



Чиновник пояснил, что российские пользователи «не виноваты, что разработчик ушел из России» и не позволяет продлить лицензии. Именно поэтому необходимо создать «отдельный механизм для добросовестных пользователей». Инициатива затрагивает, как минимум, представителей российского бизнеса, но вероятно в итоге распространится вообще на всех пользователей из России — это можно заключить из слов господина Шадаева.



Стоит отметить, что лицензионное соглашение производителей софта обычно не оговаривает использования никаких «специальных счетов» и «отдельных механизмов» — вендор считает пиратством любое использование, отличное от принятого им алгоритма приобретения лицензии. Это означает, что, по сути, любые другие способы использования зарубежного софта производитель априори считает пиратством.