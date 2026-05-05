Минцифры: мобильный интернет в Москве восстановлен

Олег

Фото: Gemini

Власти РФ сообщают, что ограничения мобильного интернета в Москве больше не осуществляются. Сотовые операторы уже занимаются восстановлением соединения. 

«Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — Минцифры РФ. 

Напомним, что ранее ограничения мобильной связи вводились на период с 5 по 9 мая. Как они будут происходить дальше — пока неясно. 
Источник:
РБК
