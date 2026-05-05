Минцифры: мобильный интернет в Москве восстановлен

Власти РФ сообщают, что ограничения мобильного интернета в Москве больше не осуществляются. Сотовые операторы уже занимаются восстановлением соединения.

«Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — Минцифры РФ.