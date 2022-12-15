Новый закон обяжет Apple убрать ограничения, которые сделали iPhone бесполезным для россиян





Минцифры РФ готовит законопроект, регулирующий деятельность компании Apple в России. Он будет частично списан с закона Digital Markets Act, принятого недавно в странах Евросоюза.



В частности, Минцифры хочет обязать Apple предусмотреть установку приложений на смартфоны и планшеты из сторонних источников в обход App Store. Компания также будет обязана реализовать возможность приёма оплаты в приложениях разными способами, в том числе без участия биллинга App Store. Законопроект будет подготовлен юристами Минцифры к первому кварталу 2023 года, после чего его рассмотрит Госдума и Совет Федерации.



В настоящее время пользователи устройств Apple лишены перечисленных возможностей. На Android-смартфоны можно устанавливать приложения из Play Маркета, сторонних магазинов, а также с помощью установочных файлов, которые публикуются в разных источниках (на сайтах, в телеграм-каналах и т. п.) Биллинг Play Маркета, используемый в большинстве приложений и игр для Android, не работает в России.



Закон Digital Markets Act вступил в силу с 1 ноября 2022 года, но большая часть его положений начнёт применяться только в 2024. Ожидается, что компания Apple добавит поддержку сторонних маркетов с выпуском iOS 17 и iPadOS 17.



И если для Евросоюза новые законодательные нормы приняты для того, чтобы предоставить разработчикам конкурентные преимущества и ослабить монопольное положение Apple на рынке магазинов мобильных приложений и игр, то у Минцифры другая задача. Законопроект, разрабатываемый министерством, позволит вернуть россиянам возможность пользоваться приложениями, которые были удалены из App Store из-за санкций (например, приложения «Сбербанка», «Альфа-Банка» и ВТБ). Поддержку бесконтактной оплаты через Apple Pay вряд ли получится вернуть принятием нового закона, но будет упрощена оплата в приложениях (в том числе оформление подписок) — разработчики, вероятно, смогут встраивать в свои проекты сторонние сервисы для приёма денег.



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