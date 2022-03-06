Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с сотрудниками Министерства цифрового развития РФ на тему защиты информационной инфраструктуры России. Об этом рассказали в российском агентстве ТАСС.
Среди прочего, чиновник призвал Минцифры РФ и его должностных лиц сделать всё возможное для защиты инфраструктуры, которая предоставляет информацию россиянам. Он считает нужным создать по регионам подразделения по борьбе с киберугрозами.
«Главное сейчас - это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты», — вице-премьер Виктор Чернышенко.
Кроме того, Минцифры РФ рекомендует российским сайтам перейти с непрофессиональных хостингов на облачные сервисы Яндекса, Ростелекома и VK, чтобы не зависеть от зарубежных санкций и переменчивости частных владельцев площадок.
В заключение, региональным властям России посоветовали завести официальные аккаунты в Telegram и ВКонтакте, чтобы предоставлять гражданам актуальную информацию от государства именно через эти каналы. Судя по этому поручению, Telegram и ВК в ближайшее время не планируется ограничивать или блокировать на территории России, в отличие от Twitter и Facebook.
Ранее мы рассказали, чем обернется для нас уход Visa и MasterCard с российского рынка, и чем их можно заменить.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Звезда героя за битву за цифровом фронте обеспечена.