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Минцифры пожаловалось на Apple в ФАС. Компанию обвинили в недобросовестной конкуренции

Фархад


Минцифры России направило обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия Apple после удаления приложений VK из App Store. В министерстве заявили, что решение американской компании носит политический характер и может рассматриваться как проявление недобросовестной конкуренции на российском рынке.

Как отметили в ведомстве, Apple не предоставила аргументированного объяснения причин блокировки сервисов VK. Более того, по словам Минцифры, проведенные консультации и полученные заключения, включая оценки американских юридических компаний, не подтвердили наличие санкционных оснований для удаления приложений.

Отдельное внимание министерство уделило социальной значимости затронутых сервисов. В Минцифры подчеркнули, что приложения VK используются не только для общения и получения информации, но и для образовательных целей, а также информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и других важных событиях. По мнению ведомства, Apple проигнорировала эти аспекты при принятии решения.

Кроме ситуации с приложениями VK, Минцифры попросило ФАС оценить соблюдение Apple требований российского законодательства. Речь идет о предустановке отечественного магазина приложений Rustore на устройства компании, а также о реализации механизма выбора поисковой системы по умолчанию при первоначальной настройке устройств.
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Комментарии (2)

Александр Ковтун
+3
Александр Ковтун
Минцифры и ВК? Казалось бы, какая связь? А почему никто не возмущается, что ВК пытается постоянно влезать при входе на mail.ru, rambler.ru? Шадаева это не заботит, цифровизатор хренов?!
14 минут назад
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+18
aleksandrovich
Пусть лучше оплату подписок и пополнение Apple ID эти деятели из мин цифры вернут 🤨
13 минут назад
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