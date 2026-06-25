Минцифры пожаловалось на Apple в ФАС. Компанию обвинили в недобросовестной конкуренции

Минцифры России направило обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия Apple после удаления приложений VK из App Store. В министерстве заявили, что решение американской компании носит политический характер и может рассматриваться как проявление недобросовестной конкуренции на российском рынке.Как отметили в ведомстве, Apple не предоставила аргументированного объяснения причин блокировки сервисов VK. Более того, по словам Минцифры, проведенные консультации и полученные заключения, включая оценки американских юридических компаний, не подтвердили наличие санкционных оснований для удаления приложений.Отдельное внимание министерство уделило социальной значимости затронутых сервисов. В Минцифры подчеркнули, что приложения VK используются не только для общения и получения информации, но и для образовательных целей, а также информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и других важных событиях. По мнению ведомства, Apple проигнорировала эти аспекты при принятии решения.Кроме ситуации с приложениями VK, Минцифры попросило ФАС оценить соблюдение Apple требований российского законодательства. Речь идет о предустановке отечественного магазина приложений Rustore на устройства компании, а также о реализации механизма выбора поисковой системы по умолчанию при первоначальной настройке устройств.