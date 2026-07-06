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Минцифры придумали, как ускорить интернет в России

Артем


Ведомство планирует масштабное внедрение ИИ-технологий, для стабильного и безопасного соединения.

Минцифры готовит масштабную модернизацию систем связи с привлечением искусственного интеллекта. Новые алгоритмы возьмут на себя управление потоками интернет-трафика, что позволит распределять нагрузку на базовые станции гораздо эффективнее, чем это делают традиционные программы. Первые тесты технологии уже показали, что скорость передачи данных выросла почти на треть, а время отклика сети сократилось ровно в два раза, заявляют Минцифры. Для реализации проекта планируют создать специальные национальные платформы, которые будут в автоматическом режиме делить радиочастоты между операторами и заранее предугадывать, в каких районах города нагрузка на сеть вырастет в ближайшие часы.

Внедрять умные системы планируют с прицелом на будущие поколения связи 5G и 6G. Тем не менее специалисты уверяют, что технологии принесут пользу уже сейчас, улучшив работу привычного стандарта LTE.
В МТС подтвердили, что операторы уже активно тестируют ИИ в своей работе. По словам представителей компании, нейросети автоматизируют обслуживание инфраструктуры: они умеют самостоятельно анализировать данные, прогнозировать пиковые нагрузки, а также предотвращать аварии и мгновенно устранять мелкие неполадки без участия человека.

Помимо ускорения интернета, искусственный интеллект поможет решить и другие важные задачи: для защиты абонентов от телефонных мошенников, отражения хакерских атак на операторов и снижения затрат на электроэнергию, которую потребляет сетевое оборудование.
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Источник:
https://iz.ru/2126457/valerii-kodachigov/mobilnyj-internet-v-rossii-uskoryat-s-pomoshchyu-ii
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Комментарии (2)

+150
olegvl2
Забавные планы😂
25 минут назад
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+790
pincher
Самый лучший способ ускорить интернет это не замедлять его
13 минут назад
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