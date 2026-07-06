Минцифры придумали, как ускорить интернет в России

Ведомство планирует масштабное внедрение ИИ-технологий, для стабильного и безопасного соединения.Минцифры готовит масштабную модернизацию систем связи с привлечением искусственного интеллекта. Новые алгоритмы возьмут на себя управление потоками интернет-трафика, что позволит распределять нагрузку на базовые станции гораздо эффективнее, чем это делают традиционные программы. Первые тесты технологии уже показали, что скорость передачи данных выросла почти на треть, а время отклика сети сократилось ровно в два раза, заявляют Минцифры. Для реализации проекта планируют создать специальные национальные платформы, которые будут в автоматическом режиме делить радиочастоты между операторами и заранее предугадывать, в каких районах города нагрузка на сеть вырастет в ближайшие часы.Внедрять умные системы планируют с прицелом на будущие поколения связи 5G и 6G. Тем не менее специалисты уверяют, что технологии принесут пользу уже сейчас, улучшив работу привычного стандарта LTE.В МТС подтвердили, что операторы уже активно тестируют ИИ в своей работе. По словам представителей компании, нейросети автоматизируют обслуживание инфраструктуры: они умеют самостоятельно анализировать данные, прогнозировать пиковые нагрузки, а также предотвращать аварии и мгновенно устранять мелкие неполадки без участия человека.Помимо ускорения интернета, искусственный интеллект поможет решить и другие важные задачи: для защиты абонентов от телефонных мошенников, отражения хакерских атак на операторов и снижения затрат на электроэнергию, которую потребляет сетевое оборудование.