Минцифры придумало гениальный способ обеспечить сотовый сигнал, когда нет электричества

Минцифры планирует обеспечить покрытие сотовой связи там, где нет электричества. Об этом пишут «Известия».Согласно источнику, ведомство хочет внедрить возобновляемые источники энергии в сотовые сети до 2035 года. Сейчас отсутствие стабильной подачи электричества в некоторых регионах мешает операторам ставить базовые станции; из-за этого им даже пришлось снять с себя обязательства по покрытию LTE более 1,5 тысяч дорожных отрезков общей протяженностью около 12 тысяч километров.Выходом должны стать автономные гибридные комплексы, объединяющие солнечные панели, ветрогенераторы, накопительные батареи и резервные дизельные станции. Подобные методы питания сотовых сетей применяется в Китае, США и Индии, а в российских реалиях они могут стать выгоднее, чем прокладка стандартных линий электропередачи к изолированным вышкам.Отечественные операторы уже точечно тестируют «зеленую» генерацию в сложных климатических условиях. Например, на Сахалине базовая станция почти круглый год работает от солнца и ветра, переходя на дизель лишь во время затяжных зимних буранов. Аналогичные системы также уже работают в Приморье, Башкирии и Краснодарском крае.