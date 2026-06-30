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Минцифры придумало гениальный способ обеспечить сотовый сигнал, когда нет электричества

Олег

Фото: Unsplash 

Минцифры планирует обеспечить покрытие сотовой связи там, где нет электричества. Об этом пишут «Известия». 

Согласно источнику, ведомство хочет внедрить возобновляемые источники энергии в сотовые сети до 2035 года. Сейчас отсутствие стабильной подачи электричества в некоторых регионах мешает операторам ставить базовые станции; из-за этого им даже пришлось снять с себя обязательства по покрытию LTE более 1,5 тысяч дорожных отрезков общей протяженностью около 12 тысяч километров.

Выходом должны стать автономные гибридные комплексы, объединяющие солнечные панели, ветрогенераторы, накопительные батареи и резервные дизельные станции. Подобные методы питания сотовых сетей применяется в Китае, США и Индии, а в российских реалиях они могут стать выгоднее, чем прокладка стандартных линий электропередачи к изолированным вышкам.

Отечественные операторы уже точечно тестируют «зеленую» генерацию в сложных климатических условиях. Например, на Сахалине базовая станция почти круглый год работает от солнца и ветра, переходя на дизель лишь во время затяжных зимних буранов. Аналогичные системы также уже работают в Приморье, Башкирии и Краснодарском крае.
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Источник:
Известия
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Комментарии (4)

Yuri Konst
+30
Yuri Konst
На эту "гениальность" нехилые бабки нужны)
Сегодня в 14:57
#
Вася Вотафаков
+6580
Вася Вотафаков
Дайте 2к26й дожить, а там видно будет 👀
Сегодня в 15:31
#
Aspard
+767
Aspard
И что тут гениального? Это и идиоту понятно, странно, что министерству на понимание этого столько времени понадобилось
Сегодня в 15:34
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