Минцифры раскрыло, что будет VPN в России в ближайшее время

Власти РФ прокомментировали свои действия и планы относительно российского сегмента интернета. Об этом сообщает Gazeta.ru. 

Согласно источнику, детали озвучил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В начале он констатировал:

«Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN». 

Далее чиновник пояснил, что «приняты решения» по ограничению доступа к «ряду зарубежных платформ», а перед этим с ними долго пытались договориться. Господин Шадаев отметил отдельно: долго, сложно, безрезультатно (пытались). 

«Не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», — отметил глава ведомства относительно требований, выдвигаемых к платформам. 

Также он заверил, что «власти хотят решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей» и немного приоткрыл оборотную сторону работы правительства. Господин Шадаев отметил следующее: 

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN». 

Чиновник подытожил, что это было бы решение «в лоб» и оно «категорически не нравится» ведомству. 
Источник:
Gazeta.ru
