Минцифры раскрыло подробности «охлажденной» блокировки SIM-карт



Фото: Pixabay



Блокировка SIM-карт наступает сразу по возвращении в домашнюю сеть. Все сообщения, кроме проверочных ссылок, будут недоступны, уточняют в Минцифры.

«Блокировка будет происходить сразу по возвращении в домашнюю сеть. Придет SMS от оператора об ограничении доступа в интернет и получения сообщений, содержащая ссылку на капчу. Других СМС приходить не будет до снятия ограничений», — сообщили в министерстве.

По словам ведомства, после ввода капчи авторизация займет от 10 секунд до нескольких минут в зависимости от загруженности сети.Напомним, что в России ввели 24-часовой «период охлаждения» для отечественных SIM-карт. В этот период мобильный интернет и SMS-сообщения заблокируют абонентам, которые находились в международном роуминге или не пользовались мобильной связью свыше 72 часов.