Минцифры раскрыло подробности «охлажденной» блокировки SIM-карт

Артем
Снимок экрана 2025-11-11 083242.png
Фото: Pixabay

Блокировка SIM-карт наступает сразу по возвращении в домашнюю сеть. Все сообщения, кроме проверочных ссылок, будут недоступны, уточняют в Минцифры.

«Блокировка будет происходить сразу по возвращении в домашнюю сеть. Придет SMS от оператора об ограничении доступа в интернет и получения сообщений, содержащая ссылку на капчу. Других СМС приходить не будет до снятия ограничений», — сообщили в министерстве.

По словам ведомства, после ввода капчи авторизация займет от 10 секунд до нескольких минут в зависимости от загруженности сети.

Напомним, что в России ввели 24-часовой «период охлаждения» для отечественных SIM-карт. В этот период мобильный интернет и SMS-сообщения заблокируют абонентам, которые находились в международном роуминге или не пользовались мобильной связью свыше 72 часов.
Источник:
ТАСС
Комментарии

kardigan
+4237
kardigan
Я не понял, если я не пользуюсь телефоном семьдесят два часа будучи в России меня что, тоже по бороде пустят?
2 часа назад в 08:44
#
tellurian
+2692
tellurian kardigan
Да. Если нет активных действий.
2 часа назад в 09:03
#
tellurian
+2692
tellurian
Ещё такая новость вышла

Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию ФСБ.
2 часа назад в 09:04
#
Hello!
+775
Hello!
Про 72 часа не понял, вопрос к знатокам)
час назад в 09:56
#
+764
jkttim Hello!
Например если ты включил авиарежим на 72 часа, то после их истечения ещё будешь ждать 24 часа, до включения связи.
час назад в 10:11
#