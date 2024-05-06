Минцифры рекомендует: ФСБ будет получать идентификатор каждого пользователя рунета



Министерство цифрового развития РФ собирается расширить перечень информации о пользователях сети, которую нужно передавать в силовые структуры. Всё ради более точной идентификации.







Согласно Forbes, Минцифры предлагает начать передавать в ФСБ не только IP-адрес пользователя рунета, но и номер сетевого порта. Он даст возможность идентифицировать человека в тех случаях, когда «айпи» не позволяет это сделать — например, если используется публичный адрес или прокси-сервер. По сути, это своего рода идентификатор.





«Отсутствие у силовых органов расширенных сведений об IP-адресах и портах пользователя приводит к невозможности установления конкретного пользователя при размещении и/или отправке противоправного контента» — выдержка из служебной записки Минцифры.



Номер сетевого порта организаторы распространения информации (ОРИ) обязуются хранить по «закону Яровой» еще с 2018 года. Теперь же они должны будут передавать его ФСБ вместе с IP-адресами и другой информацией о пользователях.