Минцифры рекомендует: ФСБ будет получать идентификатор каждого пользователя рунета

Олег

Фото: Unsplash


Министерство цифрового развития РФ собирается расширить перечень информации о пользователях сети, которую нужно передавать в силовые структуры. Всё ради более точной идентификации.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно Forbes, Минцифры предлагает начать передавать в ФСБ не только IP-адрес пользователя рунета, но и номер сетевого порта. Он даст возможность идентифицировать человека в тех случаях, когда «айпи» не позволяет это сделать — например, если используется публичный адрес или прокси-сервер. По сути, это своего рода идентификатор.

«Отсутствие у силовых органов расширенных сведений об IP-адресах и портах пользователя приводит к невозможности установления конкретного пользователя при размещении и/или отправке противоправного контента» — выдержка из служебной записки Минцифры. 

Номер сетевого порта организаторы распространения информации (ОРИ) обязуются хранить по «закону Яровой» еще с 2018 года. Теперь же они должны будут передавать его ФСБ вместе с IP-адресами и другой информацией о пользователях. 

-12
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
Над российской IT-индустрией нависла серьезнейшая опасность из-за США
Российские IT-гиганты похоронили замену Android
Роскомнадзор вклинится в звонки через Telegram, WhatsApp и Viber

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники взвоют от этого нововведения Android
Новая опция WhatsApp позволит не давать свой номер кому попало и оставаться на связи
Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+927
Dmitriy
И тут все ОРИ охренеют от такой дебильной формулировки, как "номер порта".... На коммутаторе что-ли номер?
Сегодня в 18:44
#
YABLOKOFON
+151
YABLOKOFON
Цифровой гулаг всё ближе
2 часа назад в 20:04
#
+121
Teenzet
Продам красивый номер порта. 1млн₽
часов назад в 21:55
#