Минцифры РФ приоткрыло оборотную сторону Telegram. Что с ним будет дальше?

Олег

Глава Минцифры РФ ответил на некоторые вопросы относительно Telegram. Подробности у РБК.

Согласно источнику, чиновник дал разъяснения на заседании комитета Госдумы по информполитике. Среди прочего, он напомнил депутатам — Telegram ограничен за нарушение закона о «приземлении», который они «сами в свое время поддержали».

«Напомню, что большинство депутатов проголосовали за этот закон, когда его принимали. Кроме того, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др.», — Максут Шадаев. 

Также он отметил, что в Telegram было совершено 150 тысяч мошеннических преступлений, из них более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами. «По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается», — добавил он. При этом Минцифры РФ не находится в контакте с администрацией Telegram, а на вопрос, что будет с ним дальше, министр ответил «дальше я не могу сказать». 

Рекомендации

kalexan
А Шадаев не интересовался сколько запрещенных контентов было опубликовано и не удалено в Max? Или это "другое"?!
