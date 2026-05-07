Минцифры РФ уточнило, когда именно отключат мобильную связь в Москве

Олег

Власти РФ передумали вводить ограничения связи на несколько дней в связи с праздниками. Об этом пишут «Ведомости». 

Согласно заявлению Минцифры, мобильный интернет и сотовая связь в Москве останутся доступными 7 и 8 мая, отключать или ограничивать их больше не планируется. Однако 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в Москве временно урежут связь: под ограничения попадет в том числе работа «белого списка» сайтов и сервисов обмена SMS. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме без ограничений. 

Напомним, что ранее мобильные операторы предупреждали об отключении мобильной связи с 5 по 9 мая включительно. Они были введены 5 числа в 8:00, однако уже в 12:30 Минцифры неожиданно объявило, что блокировки завершены. 
Источник:
Ведомости
