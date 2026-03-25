Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Минцифры увеличит мощность механизмов блокировки почти втрое, чтобы всем хватило

Олег

Фото: Grok

Власти готовятся расширить полосу пропускания ТСПУ к 2030 году. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, Минцифры РФ планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам до 954 Тбит/с954 Тбит/с к 2030 году, а финансирование соответствующего федерального проекта — на 14,9 млрд руб. Это необходимо, чтобы анализировать весь трафик российского сегмента интернета с запасом, а также для расширения блокировок и с учетом появления новых методов их обхода, считают опрошенные изданием участники рынка. 

Как сообщается в приказе о плане деятельности ведомства, к 2030 году пропускная способность АСБИ (автоматизированной системы обеспечения безопасности) вырастет в 2,5 раза. Уже в 2026 году весь трафик рунета должен обрабатываться АСБИ. Ранее планировалось, что мощность системы к 2030 году составит 752,6 Тбит/с, а теперь — 954 Тбит/с. 

Собеседник «Коммерсанта» из телеком-области рассказал, что при нехватке мощности ТСПУ включается режим bypass и трафик идет напрямую — именно это произошло несколько дней назад, когда у россиян начали открываться заблокированные сервисы. 
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+462
YABLOKOFON
На ограничение собственных граждан ни каких денег не жалко. 3.14доры
2 часа назад в 12:19
#