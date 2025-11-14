Минцифры внесло десятки сайтов в «белый список». Telegram и WhatsApp в нём нет

Сегодня, 14 ноября, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации расширило список ресурсов, доступ к которым будет обеспечен в случае отключения интернета.
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- Почта России;
- Альфа-Банк;
- государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак;
- СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler
- РЖД и туристический портал Туту.ру;
- навигатор 2ГИС;
- такси Максим;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Вопреки слухам в различных Telegram-каналах, мессенджеры Telegram и WhatsApp в список не вошли.
В ведомстве отметили, что операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки. Ждём дальнейшего расширения этого списка.