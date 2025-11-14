Минцифры внесло десятки сайтов в «белый список». Telegram и WhatsApp в нём нет







Сегодня, 14 ноября, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации расширило список ресурсов, доступ к которым будет обеспечен в случае отключения интернета. Сегодня, 14 ноября, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации расширило список ресурсов, доступ к которым будет обеспечен в случае отключения интернета. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

Почта России;

Альфа-Банк;

государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак;

СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler

РЖД и туристический портал Туту.ру;

навигатор 2ГИС;

такси Максим;

сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

В «белый список» добавили десяток сайтов и сервисов. Среди них:Вопреки слухам в различных Telegram-каналах, мессенджеры Telegram и WhatsApp в список не вошли.В ведомстве отметили, что операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки. Ждём дальнейшего расширения этого списка.