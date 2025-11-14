Top.Mail.Ru

Минцифры внесло десятки сайтов в «белый список». Telegram и WhatsApp в нём нет

Сегодня, 14 ноября, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации расширило список ресурсов, доступ к которым будет обеспечен в случае отключения интернета.

В «белый список» добавили десяток сайтов и сервисов. Среди них:
  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • Почта России;
  • Альфа-Банк;
  • государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак;
  • СМИ: Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler
  • РЖД и туристический портал Туту.ру;
  • навигатор 2ГИС;
  • такси Максим;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.


Вопреки слухам в различных Telegram-каналах, мессенджеры Telegram и WhatsApp в список не вошли.

В ведомстве отметили, что операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки. Ждём дальнейшего расширения этого списка.
Сеть магазинов Лента, Драйв2, Детский мир и тд и тп людям не нужны?
2 часа назад в 20:30
Ниже выложил список. Насколько но точный, не готов сказать.
17 минут назад
Зашибись перечень, ни банков, ни магазинов, ни прочих сервисов. Дебилы...
час назад в 21:00
По данным СМИ, расширенный «белый список» Минцифры включает в себя:
«Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito;
«Т‑Банк», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа‑банк», «Банки.ру»;
Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2;
РЖД, Gismeteo, ретейлер DNS, «Почта России»;
НСПК, «ЮниКредит Банк», «ГПБ‑банк», «Совкомбанк», «Московский кредитный банк», банк «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк»;
сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб»;
X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru;
«Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu;
TuTu.ru, «Аптека.ру», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».
17 минут назад
