«У человека будет одно приложение, где будут храниться цифровые двойники всех документов и которое будет легитимно. Предъявить его сотруднику ГИБДД вместо физического носителя водительского удостоверения будет абсолютно легально», — сказал Максут Шадаев.







Максут Шадаев, глава Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, выступил в Совете Федерации. Он поделился планами ведомства по внедрению высоких технологий в повседневную жизнь россиян.В скором времени Минцифры выпустит мобильное приложение, в котором будут храниться цифровые копии различных документов гражданина: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, охотничий билет, а также часть паспортных данных. Кроме того, ведомство договорилось с Минпросвещения о переносе в цифровой вид студенческих билетов и зачётных книжек, а с Роспотребнадзором — санитарных книжек.По словам Шадаева, эксперимент по замене бумажных документов граждан цифровыми копиями будет проводиться только в Москве. В дальнейшем (когда именно — не уточняется) аналогичным способом хранить копии своих документов смогут жители других регионов. Шадаев также уточнил, что технология работы с «цифровыми двойниками документов» схожа с той, которая применялась весной и летом этого года во время пандемии в цифровых пропусках, поэтому переход на неё должен произойти без особых сложностей.Шадаев рассказал и о планах внедрения российских технологий в систему образования. Он заявил, что в 2022 году в школах начнётся процесс внедрения сервисов для видеоконференций, созданных «Яндексом» и Mail.ru Group. По его словам, в настоящее время многие школы используют зарубежные разработки, в частности Zoom и Microsoft Teams, хотя у российских компаний есть аналогичные сервисы примерно с теми же возможностями. Весной, во время первой волны коронавирусной пандемии, Минпросвещения анонсировало разработку отечественного аналога Zoom под рабочим названием Russian Online Communications Assistant.