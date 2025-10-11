Минус 1 причина покупать смартфоны на Android в России: даже WhatsApp, YouTube и TikTok станут вашими врагами

Фото: GrokСогласно источнику, эксперты по кибербезопасности обнаружили новую шпионскую программу для Android в приложениях, имитирующих WhatsApp, Google Photo, TikTok и YouTube, а также фотоархивы. Малварь назвали ClayRat, и атакует она в том числе пользователей в России.
Хакеры распространяют в сети новый вредонос, который маскируется под приложения самых известных международных сервисов. После попадания на смартфон вирус получает доступ буквально ко всему, пишет Bleeping Computer.
Сотрудники агентства Zimperium сообщают, что создатель зловреда проявляет большую активность в ее распространении. Чаще всего встретить зараженные ею файлы можно в Telegram-каналах и на вредоносных веб-сайтах, которые полностью имитируют оригинальные. Если вы привыкли искать официальные ресурсы компаний через поисковик, то вполне можете попасть из выдачи на фейковую страницу с ClayRat.
Скриншот: Zimperium
Во всех этих случаях распространяется APK-пакет, зараженный вирусом. После попадания на устройство он может похищать СМС-коды и журналы звонков, видеть уведомления, делать фотографии незаметно для владельца смартфона и даже совершать звонки сам. В некоторых случаях ClayRat имитирует страницу Google Play, так что человек не может ничего заподозрить.