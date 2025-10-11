Минус 1 причина покупать смартфоны на Android в России: даже WhatsApp, YouTube и TikTok станут вашими врагами

Хакеры распространяют в сети новый вредонос, который маскируется под приложения самых известных международных сервисов. После попадания на смартфон вирус получает доступ буквально ко всему, пишет Bleeping Computer.

