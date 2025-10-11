Минус 1 причина покупать смартфоны на Android в России: даже WhatsApp, YouTube и TikTok станут вашими врагами

Олег

Фото: Grok

Фото: Grok

Хакеры распространяют в сети новый вредонос, который маскируется под приложения самых известных международных сервисов. После попадания на смартфон вирус получает доступ буквально ко всему, пишет Bleeping Computer.

Согласно источнику, эксперты по кибербезопасности обнаружили новую шпионскую программу для Android в приложениях, имитирующих WhatsApp, Google Photo, TikTok и YouTube, а также фотоархивы. Малварь назвали ClayRat, и атакует она в том числе пользователей в России.

Сотрудники агентства Zimperium сообщают, что создатель зловреда проявляет большую активность в ее распространении. Чаще всего встретить зараженные ею файлы можно в Telegram-каналах и на вредоносных веб-сайтах, которые полностью имитируют оригинальные. Если вы привыкли искать официальные ресурсы компаний через поисковик, то вполне можете попасть из выдачи на фейковую страницу с ClayRat.

Скриншот: Zimperium
Скриншот: Zimperium

Во всех этих случаях распространяется APK-пакет, зараженный вирусом. После попадания на устройство он может похищать СМС-коды и журналы звонков, видеть уведомления, делать фотографии незаметно для владельца смартфона и даже совершать звонки сам. В некоторых случаях ClayRat имитирует страницу Google Play, так что человек не может ничего заподозрить. 

-2
Источник:
Bleeping Computer
Комментарии

Александр Второв
+2
Александр Второв
Ну из-за этого теперь точно все будут покупать эпл и хуавэй 🤣
Вчера в 19:54
#
+11
myname32
как показала недавняя история, то самые громкие атаки с полным контролем были именно на айфонах. И если о чем-то на данный момент неизвестно, то это не означает что этого нет.
Вчера в 20:10
#
+1028
hate_u
Вброс засчитан.
Вчера в 20:44
#
tellurian
+2665
tellurian
Если ставить приложения не понятно откуда и не думать, то тут уже ничего не поможет.
Вчера в 21:50
#