Минус кнопка: раскрыт дизайн кейса AirPods Pro 3

Фархад

AirPods

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился фотографией предполагаемого чехла для кейса AirPods Pro 3, который раскрывает некоторые особенности дизайна будущих наушников.

Согласно источнику, зарядный футляр для AirPods Pro 3 лишится кнопки сопряжения, что упростит конструкцию и сократит количество механических компонентов. Вместо неё кейс получит новые сенсорные элементы управления на передней панели, аналогичные AirPods 4. При этом они смогут управлять воспроизведением (стоп/плей и пропуск треков).

Ожидается, что новые AirPods Pro будут представлены уже 9 сентября вместе с линейкой iPhone 17.
Источник:
iClarified
Комментарии

Ckor_30
+765
Ckor_30
Ждём 🔥
27 августа 2025 в 20:23
