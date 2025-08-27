Минус кнопка: раскрыт дизайн кейса AirPods Pro 3

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился фотографией предполагаемого чехла для кейса AirPods Pro 3, который раскрывает некоторые особенности дизайна будущих наушников.
Согласно источнику, зарядный футляр для AirPods Pro 3 лишится кнопки сопряжения, что упростит конструкцию и сократит количество механических компонентов. Вместо неё кейс получит новые сенсорные элементы управления на передней панели, аналогичные AirPods 4. При этом они смогут управлять воспроизведением (стоп/плей и пропуск треков).