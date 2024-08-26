Минус одна причина ждать iPhone 16 Pro Max

Фархад
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Южнокорейское отраслевое издание The Elec сообщает, что будущие смартфоны Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат тот же телеобъектив с тетрапризмой, который эксклюзивно использовался в прошлогоднем iPhone 15 Pro Max.

По данным The Elec, LG Innotek выступит основным поставщиком модулей для ‌iPhone 16 Pro и Pro Max. Телеобъектив представляет собой складную стеклянную структуру, которую Apple называет технологией тетрапризмы. Она отражает в четыре раза больше света, чем обычные линзы, что позволяет увеличить фокусное расстояние до 120 мм. В результате iPhone 16 Pro и Pro Max предложат 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум. Никаких улучшений телевика в этом году не будет. Похоже, Apple даже не станет улучшать прошлогодний сенсор в плане светосилы.

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Все изменения, связанные с камерами, затронут только сверхширокоугольный модуль. Поэтому любителям портретной съёмки и желающим сэкономить лучше присмотреться к iPhone 15 Pro Max.

Напомним, официальная презентация Apple состоится уже 9 сентября.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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Сделайте мне камеру в 2 мегапикселя, все остальное оставьте. Мне вот эта супер пупер гипер крутая камера вот нахер не уперлась, 70% стоимости эти камеры занимают сраные.
30 минут назад
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