Всемирная организация здравоохранения совместно с музыкальным фестивалем Global Citizen организуют онлайн-концерт One World: Together at Home («Один мир: вместе дома». Он будет транслироваться вживую на крупнейших интернет-площадках: Apple Music, Amazon Prime, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, TuneIn, Twitch, Twitter и Yahoo и YouTube.Концерт будет посвящён борьбе с коронавирусом COVID-19 по всему миру. Смотреть его можно бесплатно, но организаторы будут принимать добровольные пожертвования. Все собранные средства пойдут на благотворительные цели, в том числе поддержку заболевших, медицинских работников, клиник и учёных, которые занимаются разработкой вакцины против COVID-19.Концерт начнётся 18 апреля в 17:00 по тихоокеанскому времени или 19 апреля в 03:00 по московскому времени. На нём выступят Элтон Джон, Леди Гага, Стиви Уандер, Пол Маккартни, Билли Айлиш, Крис Мартин, Аланис, Мориссетт и многие другие звёзды. Вести мероприятие будут Джимми Феллон, Джимми Киммел и Стивен Колберт.Одна из участниц этого концерта, Леди Гага, организовала благотворительный фонд для борьбы с COVID-19. Компания Apple пожертвовала этому фонду 10 миллионов долларов США.